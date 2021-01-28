كرامي: لا يمكن الطلب من الناس أن يبقوا في منازلهم من دون إعطائهم البديل والحل الآني يكمن في دفع مبلغ الـ400 ألف اليوم وأن تكون لطرابلس الحصة الأكبر منها

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