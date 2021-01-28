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فيصل كرامي لـ"الجديد": الحل هو بتأليف حكومة فمن غير المقبول أن يبقى الرئيس المكلف "عم يكزدر" ورئيس الجمهورية "عم يدور على حصة"

Lebanon 24
28-01-2021 | 14:48
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