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محمد بن سلمان: سنطلق استراتيجية مدينة الرياض ونعمل على استراتيجيات لمدن أخرى والاقتصادات العالمية قائمة على المدن وليست الدول
Lebanon 24
28-01-2021
|
15:07
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