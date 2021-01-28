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الخارجيّة الفرنسيّة: للبنانيين الحق بالتظاهر السلمي وللقوات المسلحة الحق بالحفاظ على السيادة

Lebanon 24
28-01-2021 | 17:55
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