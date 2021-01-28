أخبار عاجلة

اكتشاف إصابات بسلالة جنوب أفريقيا المتحورة من كورونا في الولايات المتحدة (العربية)

Lebanon 24
28-01-2021 | 18:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏سويسرا ترصد 5 إصابات بسلالة ⁧‫كورونا‬⁩ البريطانية و2 بسلالة جنوب أفريقيا
lebanon 24
28/01/2021 22:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: تسارع كبير في عدد إصابات كورونا في وسط وجنوب الولايات المتحدة
lebanon 24
28/01/2021 22:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة مودرنا تعلن أن لقاحها فعال ضد سلالة كورونا المتحورة من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا
lebanon 24
28/01/2021 22:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة جونز هوبكنز الأميركية: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 25 مليونا
lebanon 24
28/01/2021 22:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:19 | 2021-01-28
22:14 | 2021-01-28
22:13 | 2021-01-28
22:10 | 2021-01-28
21:59 | 2021-01-28
21:44 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website