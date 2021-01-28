أخبار عاجلة

الكاظمي يعلن مقتل نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم "داعش"

Lebanon 24
28-01-2021 | 18:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم بغداد الانتحاري
lebanon 24
28/01/2021 22:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بومبيو يعلن عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة يعملون على الحدود بين إيران والعراق
lebanon 24
28/01/2021 22:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع العراقي للعربية: تنظيم داعش انتهى في العراق باستثناء بعض الخلايا
lebanon 24
28/01/2021 22:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة في سوريا يوم الأربعاء ويقول إنه قتل 40 جنديا من الجيش السوري
lebanon 24
28/01/2021 22:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:19 | 2021-01-28
22:14 | 2021-01-28
22:13 | 2021-01-28
22:10 | 2021-01-28
21:59 | 2021-01-28
21:44 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website