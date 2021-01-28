أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركي يبحث في أول اتصال هاتفي مع نظيره العراقي مستقبل الحوار الاستراتيجي بين البلدين

Lebanon 24
28-01-2021 | 19:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الفرنسي
lebanon 24
29/01/2021 01:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية القطري يدين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده
lebanon 24
29/01/2021 01:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن أكد في اتصال مع وزير الخارجية الإسرائيلي اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
29/01/2021 01:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ندعم اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية وسنبني عليها مستقبلا
lebanon 24
29/01/2021 01:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:14 | 2021-01-29
01:05 | 2021-01-29
01:00 | 2021-01-29
00:55 | 2021-01-29
00:45 | 2021-01-29
00:43 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website