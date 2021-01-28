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رئيس حكومة تصريف الاعمال طلب انعقاد مجلس الدفاع الاعلى الا انه لم يلاقِ حتى الآن تجاوباً من دوائر القصر الجمهوري (mtv)

Lebanon 24
28-01-2021 | 20:24
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