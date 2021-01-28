أخبار عاجلة

ظريف في تغريدة لدول الجوار: الفرصة متاحه أمامنا لنعيد النظر في قضية الأمن الإقليمي

Lebanon 24
28-01-2021 | 20:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تؤكد عدم توانيها عن تلبية المبادرات العادلة والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
lebanon 24
29/01/2021 01:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بن زايد وماكرون يؤكدان رفضهما لأي ممارسات تنطوي على تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويعربان عن دعمهما لأي تحركات أو مبادرات من شأنها أن تسهم في التوصل إلى تسويات سياسية للصراعات في المنطقة
lebanon 24
29/01/2021 01:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الأمن الإقليمي لا يمكن شراؤه بالمال ولا يتحقق عبر تكديس السلاح
lebanon 24
29/01/2021 01:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ظريف من جورجيا: نحاول استخدام الأطر الإقليمية لتخفيف التوتّر
lebanon 24
29/01/2021 01:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:14 | 2021-01-29
01:05 | 2021-01-29
01:00 | 2021-01-29
00:55 | 2021-01-29
00:45 | 2021-01-29
00:43 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website