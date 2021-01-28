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إطلاق نار كثيف يُسمع في بيروت في هذه الأثناء نتيجة إشتباكات داخل مخيم برج البراجنة

Lebanon 24
28-01-2021 | 21:37
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