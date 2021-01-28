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عبدالله لـmtv: التيار الوطني الحر يفتح جبهات على كل الفرقاء عندما يكون في مأزق سياسي وهو وصل الى فشل كامل وورّط لبنان بعزلة كاملة

Lebanon 24
28-01-2021 | 21:43
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