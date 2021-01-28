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وصول مجموعة من المحتجين الى مخفر السويقة طرابلس وقاموا برمي الحجارة باتجاهه مع محاولة خلع الباب الرئيسي

Lebanon 24
28-01-2021 | 23:29
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