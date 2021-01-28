رئيس بلدية طرابلس رياض يمق لـ"الجديد": الكل تأخر بالوصول الى مبنى البلدية من جيش الى قوى امنية وهذا عمل جبان، واحراق مبنى البلدية هو احراق لطرابلس، ومن المستحيل القول عن هؤلاء ثوّار

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