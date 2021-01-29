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بوليتيكو: البنتاغون علق إجراءات عدد من تعيينات إدارة ترمب في أيامها الأخيرة بالمجالس الاستشارية لوزارة الدفاع

Lebanon 24
29-01-2021 | 01:05
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