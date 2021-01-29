أخبار عاجلة

‏مسؤول في البيت الأبيض يؤكد للحرة نية بايدن إلغاء القيود على تأشيرات العمل في الولايات المتحدة التي فرضها ⁧‫ترامب‬⁩ لحماية العمالة الأميركية خلال فترة جائحة كورونا

Lebanon 24
29-01-2021 | 01:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول في البيت الأبيض يؤكد للحرة أن ترتيبات جارية لتنظيم مراسم وداع للرئيس ترامب صباح يوم التنصيب في قاعدة اندروز الجوية
lebanon 24
29/01/2021 08:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس بايدن ملتزم بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 100 يوم الأولى له في السلطة
lebanon 24
29/01/2021 08:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
‏المتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن وقع عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية
lebanon 24
29/01/2021 08:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الإدارة الأميركية: ترامب و بنس تعهدا بمواصلة العمل لمصلحة البلاد في ما تبقى من الفترة الرئاسية
lebanon 24
29/01/2021 08:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:05 | 2021-01-29
02:34 | 2021-01-29
02:11 | 2021-01-29
01:56 | 2021-01-29
01:05 | 2021-01-29
01:00 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website