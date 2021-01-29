‏مسؤول في البيت الأبيض يؤكد للحرة نية بايدن إلغاء القيود على تأشيرات العمل في الولايات المتحدة التي فرضها ⁧‫ترامب‬⁩ لحماية العمالة الأميركية خلال فترة جائحة كورونا

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