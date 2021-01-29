الرئيس عون استقبل الوزيرة زينة عكر وعرض معها الاوضاع الامنية في البلاد عموماً وفي طرابلس خصوصاً بعد اعمال الشغب التي حصلت ليل امس وادت الى احراق مبنى بلدية طرابلس وتخريب مقرات ومنشآت رسمية وتربوية واهلية

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