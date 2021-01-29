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هناك تداول بفكرة لعقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي لتقييم ما جرى في طرابلس واقتراح تدابير تُرفع عندها للمجلس الأعلى للدفاع وعلى هذا الأساس فقط يمكن عندها للمجلس الأعلى للدفاع أن ينعقد (LBCI)

Lebanon 24
29-01-2021 | 10:49
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