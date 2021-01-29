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ميقاتي: أحد أبرز أسباب الأزمة هو الوضع المعيشي السيّئ لاسيما الذين يعملون بشكل يومي وكنت طلبت استثناءهم من الإقفال العام وهنا الدولة هي المسؤولة

Lebanon 24
29-01-2021 | 10:54
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