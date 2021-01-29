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ميقاتي: هل باستقالتنا يتمّ حل المشكلة وبالنسبة لنا المشكلة الكبيرة هي الغياب الكامل للدولة عن المدينة والدور هو على السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية

Lebanon 24
29-01-2021 | 10:58
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الرئيس ميقاتي: على فخامة الرئيس أن يقتنع أنه ليس شريكاً في السلطة التنفيذية بل فوق كل السلطات فلننته من سياسة التعطيل المستمرة منذ العام 1989 والتي تجلت مؤخراً في تعطيل انتخابات الرئاسة لسنتين ثم تعطيل تشكيل الحكومات أكثر من مرة
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29/01/2021 15:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/01/2021 15:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/01/2021 15:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/01/2021 15:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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