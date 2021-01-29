أخبار عاجلة

ميقاتي: أي مصنع يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية والمسألة ليست مجرد إنشاء مصنع يمكن أن يتم إغلاقه في ما بعد بسبب غياب المنافسة

Lebanon 24
29-01-2021 | 11:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نقيب الأطباء في لبنان لـLBCI: تقدمنا بخطة لإنقاذ قطاع الأدوية ولدينا في لبنان 11 مصنعا للأدوية فقسم كبير من الأدوية يمكن تصنيعه في لبنان بالإضافة لدعم الأدوية البديلة
lebanon 24
29/01/2021 15:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة تهزّ مصنعاً للحوم.. بسبب مراهنات على الإصابات بـ"كورونا"!
lebanon 24
29/01/2021 15:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ لـ"صوت لبنان": نحن نريد الإقفال بسبب التفشي الكبير لـ"كورونا" والحجر الجزئي لم يُعطِ مفعولاً إيجابياً ونطالب بدراسة اقتصادية قبل الإقفال العام للبلاد
lebanon 24
29/01/2021 15:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نراهن دائماً على الدولة ولا شيء يمكن أن يؤثر على وحدة طرابلس (فيديو)
lebanon 24
29/01/2021 15:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:10 | 2021-01-29
15:06 | 2021-01-29
15:04 | 2021-01-29
15:02 | 2021-01-29
15:01 | 2021-01-29
14:59 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website