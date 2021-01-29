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ميقاتي: على الجهات الأمنية أن تقوم بدورها وتعتقل الأشخاص المحرضين أو الذين يقومون بتوجيه الرسائل عبر المدينة

Lebanon 24
29-01-2021 | 11:07
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ميقاتي: لننتظر الساعات المقبلة وما ستقوم به القوى الأمنية والجيش وأدعو أهلي في طرابلس ألا يخافوا أو يقلقوا وإن شاء الله تمرّ هذه الغيمة على خير
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29/01/2021 15:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: خيارنا هو القوى الأمنية والجيش والدولة وعلى الدولة الحزم بحلّ الموضوع ولن نسمح باستمرار الاعتداء على مؤسساتنا
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29/01/2021 15:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أترك موضوع التحقيق في التحريض على ما يحدث في المدينة للأمنيين والمسؤولين
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29/01/2021 15:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: طرابلس لن تتحوّل إلى قندهار ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر على وحدة المدينة لأن أهلها مؤمنون بها ويجب أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا لإعادة ترميم ما تمّ تخريبه
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29/01/2021 15:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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