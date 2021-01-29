ميقاتي: أنا لا أتّهم أحداً بأحداث طرابلس من دون دليل ولكن بالسياسة الخطأ هو تأخير تأليف الحكومة ويجب الإسراع بتأليفها لأن الممطالة جريمة بحق لبنان

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