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ميقاتي: ما نتمناه من رئيس الجمهورية الإلتزام والتمسك بالدستور ولا مطامع شخصية أو انتقامية لنا من أحد

Lebanon 24
29-01-2021 | 11:22
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الرئيس ميقاتي للLBCI: من المستغرب أنه بعد 14 اجتماعاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يتم التوصل الى اتفاق على الحكومة العتيدة لا بل دخلت الكيدية والبيانات الاتهامية والاعتبارات الشخصية عاملاً معرقلاً إضافياً
lebanon 24
29/01/2021 15:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/01/2021 15:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/01/2021 15:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/01/2021 15:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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