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ميقاتي: حان الوقت أن يتحمل الجميع مسؤولياته والمهم أن تكون النيات صافية لأجل البلد وليس لأجل المحاصصة

Lebanon 24
29-01-2021 | 11:23
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29/01/2021 15:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/01/2021 15:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عدم تحرك الجيش تم توضيحه من قبل قائد الجيش بأنّه يعاني نقصاً في العديد وهناك من يشعر بأنّ الجيش بات لجزء من اللبنانيين وليس للجميع
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29/01/2021 15:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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29/01/2021 15:12:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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