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ميقاتي: لا يوجد "صراع أخوة" في طرابلس بين الرئيس سعد الحريري وبهاء الحريري و"المنتديات" لم تعد على علاقة ببهاء

Lebanon 24
29-01-2021 | 11:24
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الحريري: عبد الاله ميقاتي خسارة كبيرة لطرابلس ولبنان
lebanon 24
29/01/2021 15:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: الرئيس الحريري قدم لفخامة الرئيس تشكيلة حكومية من ثمانية عشر وزيراً وكان لمس تجاوباً من فخامته ولكن تبين أن الرئيس عون يبدل موقفه باستمرار
lebanon 24
29/01/2021 15:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: أي ضمير يسمح بربط لبنان بصراعات لا علاقة لنا بها؟ وكم تمنّينا على عون والحريري أن يتحرّرا ولو موقتاً من جميع الضغوط
lebanon 24
29/01/2021 15:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو فاعور لـLBCI: علاقتنا مع الرئيس الحريري جيدة فهناك علاقة تاريخية معه واتوقع منه ان ينصف هذا المكون في الحقائب والتمثيل أما علاقتنا مع حزب الله فعادية
lebanon 24
29/01/2021 15:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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