ميقاتي: لننتظر الساعات المقبلة وما ستقوم به القوى الأمنية والجيش وأدعو أهلي في طرابلس ألا يخافوا أو يقلقوا وإن شاء الله تمرّ هذه الغيمة على خير

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