أخبار عاجلة

وصول رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء خير الى سرايا طرابلس لتفقد الأضرار

Lebanon 24
29-01-2021 | 13:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وصول اللواء خير إلى مقر دار الفتوى في طرابلس للمشاركة باللقاء الذي دعا إليه المفتي الشيخ محمد إمام لفعاليات المدينة
lebanon 24
29/01/2021 15:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس رياض يمق لـ"الجديد": الكل تأخر بالوصول الى مبنى البلدية من جيش الى قوى امنية وهذا عمل جبان، واحراق مبنى البلدية هو احراق لطرابلس، ومن المستحيل القول عن هؤلاء ثوّار
lebanon 24
29/01/2021 15:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول مجموعة من المحتجين الى مخفر السويقة طرابلس وقاموا برمي الحجارة باتجاهه مع محاولة خلع الباب الرئيسي
lebanon 24
29/01/2021 15:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون رموا عبوة تحتوي على البنزين باتجاه غرفة الحراسة امام سرايا طرابلس وقاموا بإشعالها ما ادى الى احتراقها، كما يحاول المعتصمون خلع الباب الرئيسي لسرايا طرابلس عبر استعمال مستوعبات النفايات
lebanon 24
29/01/2021 15:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:10 | 2021-01-29
15:06 | 2021-01-29
15:04 | 2021-01-29
15:02 | 2021-01-29
15:01 | 2021-01-29
14:59 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website