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بايدن وقع على مراسيم جديدة بشأن الرعاية الصحية، وألغى ما قدمه الرئيس السابق دونالد ترامب فيما يخص مال التأمين الصحي وصحة المرأة

Lebanon 24
29-01-2021 | 14:14
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