أخبار عاجلة

بدء الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه دار الفتوى في طرابلس

Lebanon 24
29-01-2021 | 14:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بدء الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه دار الفتوى في طرابلس
lebanon 24
29/01/2021 15:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول اللواء خير إلى مقر دار الفتوى في طرابلس للمشاركة باللقاء الذي دعا إليه المفتي الشيخ محمد إمام لفعاليات المدينة
lebanon 24
29/01/2021 15:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
يمق عبر عن أسفه لما وصلت إليه الأمور في طرابلس ودعا الدولة لوضع حد للمشكلات الاجتماعية
lebanon 24
29/01/2021 15:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقاء دار الفتوى في طرابلس: لفتح تحقيق لتحديد مسؤولية التقصير سواء لدى الأمنيين او الإداريين
lebanon 24
29/01/2021 15:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:10 | 2021-01-29
15:06 | 2021-01-29
15:04 | 2021-01-29
15:02 | 2021-01-29
15:01 | 2021-01-29
14:59 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website