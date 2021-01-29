نقيب المحامين في طرابلس: البيان الصادر اليوم هو رسالة لجميع المسؤولين بأن هذه هي مطالب أهل طرابلس وهذا اللقاء يحدد قواعد وأصول تعاطي الدولة مع طرابلس

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