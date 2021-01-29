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الرئيس عون: سأسهر على ان يتم توزيع المبالغ المرصودة بشفافية وعدالة على الأسر الأكثر عوزا ووقوف البنك الدولي الى جانب لبنان دليل ثقة بقدراته على النهوض مجدداً

Lebanon 24
29-01-2021 | 15:17
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