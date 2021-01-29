الرئيس عون: سأسهر على ان يتم توزيع المبالغ المرصودة بشفافية وعدالة على الأسر الأكثر عوزا ووقوف البنك الدولي الى جانب لبنان دليل ثقة بقدراته على النهوض مجدداً

Lebanon 24