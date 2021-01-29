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عون: لمعاقبة من قام بأعمال الشغب في طرابلس وهم معروفون ومعروفة هوياتهم السياسية والتعليمات أعطيت الى القوى الأمنية للمحافظة على الأمن ومنع الاعتداءات

Lebanon 24
29-01-2021 | 15:18
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