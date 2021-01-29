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أخبار عاجلة
ممثل البنك الدولي حول خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي: سنقف الى جانب لبنان في الأوقات الصعبة كما كنّا في الأوضاع الجيدة
Lebanon 24
29-01-2021
|
15:22
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