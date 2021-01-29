14
o
بيروت
14
o
طرابلس
8
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
2
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
رؤساء اتحادات بلديات زغرتا والكورة والضنية استنكروا الاعتداء على بلدية طرابلس
Lebanon 24
29-01-2021
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن الداخلي: التشدّد في ضبط مخالفات قرار التعبئة الصادرعن وزير الداخلية والبلديات في طرابلس حلبا العبده وزغرتا حفاظاً على السلامة العامة
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي: التشدّد في ضبط مخالفات قرار التعبئة الصادرعن وزير الداخلية والبلديات في طرابلس حلبا العبده وزغرتا حفاظاً على السلامة العامة
29/01/2021 20:32:33
29/01/2021 20:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تُكشف عن هويات من أحرقوا بلدية طرابلس.. هذا ما قاله مصدر أمني
Lebanon 24
معلومات تُكشف عن هويات من أحرقوا بلدية طرابلس.. هذا ما قاله مصدر أمني
29/01/2021 20:32:33
29/01/2021 20:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرؤساء السابقون للحكومة: هناك من يستغلّ غضب الناس لإشعال الفتنة وطرابلس لن تكون مغلولة الأيدي
Lebanon 24
الرؤساء السابقون للحكومة: هناك من يستغلّ غضب الناس لإشعال الفتنة وطرابلس لن تكون مغلولة الأيدي
29/01/2021 20:32:33
29/01/2021 20:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لمعاقبة من قام بأعمال الشغب في طرابلس وهم معروفون ومعروفة هوياتهم السياسية والتعليمات أعطيت الى القوى الأمنية للمحافظة على الأمن ومنع الاعتداءات
Lebanon 24
عون: لمعاقبة من قام بأعمال الشغب في طرابلس وهم معروفون ومعروفة هوياتهم السياسية والتعليمات أعطيت الى القوى الأمنية للمحافظة على الأمن ومنع الاعتداءات
29/01/2021 20:32:33
29/01/2021 20:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيتحوّل لعاصفة من الدرجة الثالثة: أمطار طوفانية وثلوج على 1000م.. إحذروا الرياح
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيتحوّل لعاصفة من الدرجة الثالثة: أمطار طوفانية وثلوج على 1000م.. إحذروا الرياح
09:49 | 2021-01-29
29/01/2021 09:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقبل الحريري "المهر الغالي"؟
Lebanon 24
هل يقبل الحريري "المهر الغالي"؟
06:57 | 2021-01-29
29/01/2021 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-01-28
28/01/2021 09:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" في سرعين التحتا.. هذا ما حصل
Lebanon 24
"ولعت" في سرعين التحتا.. هذا ما حصل
21:09 | 2021-01-28
28/01/2021 09:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحسم الجدل حول التمديد ويفتح ملف التأليف.. هل ينوي التخلي عن الحريري؟
Lebanon 24
عون يحسم الجدل حول التمديد ويفتح ملف التأليف.. هل ينوي التخلي عن الحريري؟
06:02 | 2021-01-29
29/01/2021 06:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:30 | 2021-01-29
الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا
19:46 | 2021-01-29
أسترازينيكا: تمت معالجة مشاكل الإنتاج بالنسبة للاتحاد الأوروبي ونتوقع تحسن الانتاجية
19:35 | 2021-01-29
وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع الإصابات بسلالة كورونا الجديدة إلى 128 في 17 ولاية
19:35 | 2021-01-29
فايزر: سيكون باستطاعتنا قريبا تزويد العالم بجرعات اللقاح التي وعدنا بتسليمها
19:23 | 2021-01-29
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة بايدن التعامل مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي
19:22 | 2021-01-29
الجيش تدخّل وأبعد المحتجين عن مبنى سرايا طرابلس وساحة عبد الحميد كرامي حيث تفرقوا في الشوارع الداخلية وقاموا برشق عناصر الجيش بالحجارة
فيديو
تعرّفوا إلى أحدث منافس لحواسب "MacBook" من "مايكروسوفت" (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى أحدث منافس لحواسب "MacBook" من "مايكروسوفت" (فيديو)
18:00 | 2021-01-29
29/01/2021 20:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نراهن دائماً على الدولة ولا شيء يمكن أن يؤثر على وحدة طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
ميقاتي: نراهن دائماً على الدولة ولا شيء يمكن أن يؤثر على وحدة طرابلس (فيديو)
13:00 | 2021-01-29
29/01/2021 20:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
موتورولا عاد.. هاتف بـ6 كاميرات وخصائص مميزة! (فيديو)
Lebanon 24
موتورولا عاد.. هاتف بـ6 كاميرات وخصائص مميزة! (فيديو)
12:00 | 2021-01-29
29/01/2021 20:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact