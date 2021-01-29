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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رداً على الحريري: الرئيس المكلف مصمم على التفرد بتشكيل الحكومة ولن تكون هناك حكومة تناقض العيش المشترك

Lebanon 24
29-01-2021 | 18:09
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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رداً على ما نُشر في بعض وسائل الاعلام عن دور للنائب جبران باسيل في عملية تشكيل الحكومة: انّ تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا دور لأي طرف ثالث فيه
lebanon 24
29/01/2021 20:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي ما بثته قناة "الجديد" عن دور مزعوم للنائب باسيل في "تعطيل" تشكيل الحكومة، ويؤكد مجددا ان عملية التشكيل تتم فقط بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف
lebanon 24
29/01/2021 20:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون اعترض على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصاً المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير ولم يسلّم الرئيس المكلف لائحة أسماء
lebanon 24
29/01/2021 20:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الأخبار التي بثتها قناة "الجديد" حول مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة، لا تمت الى الحقيقة بصلة، واللافت ان "الجديد" تتعمد بشكل شبه يومي إختلاق اخبار وروايات ونسبها الى رئيس الجمهورية على رغم التوضيحات من مكتب الاعلام
lebanon 24
29/01/2021 20:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
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