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الجيش استقدم فرقة من مغاوير البحر التي بدأت تنفذ انتشاراً ودوريات في محيط ساحة النور

Lebanon 24
29-01-2021 | 18:20
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