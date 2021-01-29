مصادر أوروبية: المبعوث الأميركي الجديد الخاص بإيران روبرت مالي أجرى أمس محادثات مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتقييم مستجدات الاتفاق النووي الموقع مع إيران

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