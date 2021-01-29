مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة بايدن التعامل مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي

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