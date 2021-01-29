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الخطوط الجوية القطرية تعلق مؤقتا قبول عمليات حجز جديدة من الإمارات للأيام السبعة المقبلة بسبب مخاوف الحكومة البريطانية

Lebanon 24
29-01-2021 | 20:38
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