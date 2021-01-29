محمد فهمي عن زيارته السرّيّة الى ُطرابلس: لقد زرت طرابلس علنًا ولكن من دون ان اعلن عنها ولقد علم بها ميقاتي وتوفيق سلطان، ولا اريد ان تفسر الزيارة ايضا بأنها شعبوية خاصة بظل هكذا ظروف

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