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فرنسا تقرر إغلاق حدودها خارج الاتحاد الاوروبي ومنع حركة الأشخاص خارج الاتحاد إلا لأسباب قاهرة

Lebanon 24
29-01-2021 | 21:49
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