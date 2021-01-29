أخبار عاجلة

وزير الصحة: الدولة يجب أن تقوم بواجبها ولكن على المرجعيات الروحية والحزبية أن تبادر أيضاً لتقديم المساعدات الإجتماعية

Lebanon 24
29-01-2021 | 22:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة: ليس دائماً ما تقوم به الدولة يجب أن يكون موضع تشكيك وكلّ ما نقوم به مبني على معلومات موثوقة واعتماد اللقاح في دول مثل أميركا وبريطانيا وألمانيا يعطي أرجحية وأماناً أكثر للمجتمع وليس العكس
lebanon 24
30/01/2021 02:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: نعمل كل ما بوسعنا للوقوف الى جانب أبنائنا من خلال تكثيف العمل في مراكز العزم للرعاية الصحية والاجتماعية، ولكن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها، وأن تسارع الى بلسمة الجراح وتقديم ما أمكن من المساعدات
lebanon 24
30/01/2021 02:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: ما أُنجز على الورق من خطط تبقى عبرته في التطبيق والوصول إلى المناعة المجتمعية التي نسعى إليها يتطلّب التزاماً من كل المؤسسات والإدارات والمرجعيات
lebanon 24
30/01/2021 02:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الصحة المصرية: قدّمنا 3 طائرات لمواجهة كورونا وجسر المساعدات الجوّي للبنان مستمرّ طالما الجائحة مستمرّة
lebanon 24
30/01/2021 02:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:14 | 2021-01-30
02:02 | 2021-01-30
01:46 | 2021-01-30
01:25 | 2021-01-30
01:12 | 2021-01-30
00:41 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website