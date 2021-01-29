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وزير الصحة: البلد سيفتح تدريجياً والحزم الذي اتُخذ يجب أن يترافق مع خطة خروج آمنة بالتوازي مع بداية التلقيح

Lebanon 24
29-01-2021 | 22:39
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