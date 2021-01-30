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كتانة لـLBCI: هناك حالات وفاة في المنزل والمتابعة الطبية يمكن ان تساعد على تقييم حالة المريض في بيته وما اذا كان هناك ضرورة لنقله الى المستشفى من عدمه
Lebanon 24
30-01-2021
|
10:28
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