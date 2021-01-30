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كتانة لـLBCI: الصليب الأحمر هو اللاعب الاساسي في عملية الاستجابة لكورونا وهذه كانت مهمته الاساسية وطلب منا نقل الـPCR الى المختبرات وعناصرنا تقدم الدعم في مراكز العزل ايضاً

Lebanon 24
30-01-2021 | 10:28
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