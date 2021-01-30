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لا جدول زمني لزيارة ماكرون وهي غير محددة حتى الساعة ومن الممكن أن تحصل بعد تشكيل الحكومة (الجديد)

Lebanon 24
30-01-2021 | 14:46
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