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محتجون توجهوا إلى منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي (الجديد)

Lebanon 24
30-01-2021 | 15:26
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وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بعد اجتماع اللجنة الوزارية: قرار المفرد والمزوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه واتمنى على كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية تنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء
lebanon 24
30/01/2021 22:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي من بكركي : الاجهزة الامنية تعمل بجهد لكشف جريمة الكحالة
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30/01/2021 22:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي: المهم حياة المواطن وندرس "المفرد والمجوز" وسنقرر قبل السبت إن كنّا سنطبّقه (MTV)
lebanon 24
30/01/2021 22:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
30/01/2021 22:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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