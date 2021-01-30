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أردوغان يهنئ في اتصال هاتفي أرمين لاشيت لاختياره زعيما للحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا

Lebanon 24
30-01-2021 | 19:07
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