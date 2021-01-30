مصطفى علوش عبر الحرة عن احداث طرابلس: تم القبض على بعض الفاعلين وبعد التحقيق يمكن ان يُعرف إن كانوا قد تصرفوا بشكل تلقائي او كان هناك من يُمولّهم

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