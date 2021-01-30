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وهاب لـ mtv: اطالب رئيس الجمهورية بتحقيق جدّي لأنّ هناك ضبّاطاً تورّطوا في ما حصل في طرابلس ونحن لا ندفع رواتب العسكريّين ليتفرجوا على الحرائق وأؤيّد ما قاله الحريري في هذا الشأن

Lebanon 24
30-01-2021 | 21:01
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