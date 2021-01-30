وهاب لـ mtv: اطالب رئيس الجمهورية بتحقيق جدّي لأنّ هناك ضبّاطاً تورّطوا في ما حصل في طرابلس ونحن لا ندفع رواتب العسكريّين ليتفرجوا على الحرائق وأؤيّد ما قاله الحريري في هذا الشأن

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